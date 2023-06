Romelu Lukaku atteint la barre des 75 buts en équipe nationale: le Diable rouge rentre dans le Top 5 des meilleurs buteurs européens en sélection!

Romelu Lukaku s’est offert un doublé ce mardi, lors de la victoire des Diables rouges en Estonie. En inscrivant ses 74es et 75es buts en équipe nationale, Lukaku est devenu le 4e meilleur buteur européen de l’histoire en sélection, à égalité avec le Hongrois Kocsis, et derrière Cristiano Ronaldo, Puskas et Lewandowski.

Lire aussi «Oublions-les ceux-là»: après le but de Romelu Lukaku, Vincent Langendries et Philippe Albert envoient un message clair aux «antis», «ça va les calmer!»