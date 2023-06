Le Portugal s’impose de justesse en Islande: Cristiano Ronaldo buteur pour sa 200e

Le Portugal a décroché une victoire in extremis en terre islandaise (0-1) mardi soir pour son quatrième match des qualifications pour l’Euro 2024 de football. Cristiano Ronaldo a offert la victoire à son équipe en plantant l’unique but du match et pour célébrer de la meilleure des façons sa 200e sous le maillot de le Seleçao.

En première période, les deux équipes faisaient clairement jeu égal malgré une légère domination dans la possession pour les Portugais. Mais même s’ils avaient le pied sur le ballon, les hommes de Roberto Martinez n’arrivaient pas à faire tomber la défense islandaise qui muselait complètement Cristiano Ronaldo en attaque.