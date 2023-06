La fierté de Sels et Carrasco, la joie de Bakayoko et Vranckx: les réactions des Diables rouges après le succès en Estonie

Johan Bakayoko : « Romelu est un attaquant extraordinaire. On a un effectif qui lui permet d’exploiter toutes ses qualités. Et puis, en tant qu’ailier et que joueur support, c’est toujours bien de marquer aussi. Mon but, c’était un soulagement. Notre adversaire jouait de manière compacte. C’était difficile, pour nous les attaquants, de trouver des solutions. Il a fallu être patient et fort mentalement. Il a fallu pousser et pousser, en étant patient. Le coach m’a donné de la confiance. Je suis jeune et j’ai pu jouer tout le match. Je suis content de l’avoir remercié par mon goal ».

Yannick Carrasco : « C’était important de gagner. Il fallait terminer par une bonne sensation avant de partir en vacances. Puis c’est important aussi pour la confiance. C’est toujours compliqué d’inscrire le premier but dans un tel match. Après l’ouverture du score, on a eu un peu plus d’espaces. Ce mardi, le groupe était concentré et avait envie, malgré le fait que le terrain n’était pas top et après un début de rencontre un peu compliqué. On a su se montrer solide sur le plan défensif et faire le travail devant. On a plus ou moins compris ce que Courtois a fait, on a eu une réunion avec le coach. On était un peu déçu de la réaction de Courtois. Un brassard, c’est juste un détail. Peut-être avait-il un souci physique ? Aucune idée, on n’a pas encore pu parler avec lui ».