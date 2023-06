Yannick Carrasco à cœur ouvert: «Je suis un peu déçu par la réaction de Thibaut Courtois»

À la sortie de Romelu Lukaku, à la septantième minute, c’est… Yannick Carrasco qui a enfilé le brassard de capitaine. Un bout de tissu que le Liégeois n’aurait pas eu à son biceps gauche si Thibaut Courtois n’avait pas quitté la sélection, dimanche au lendemain du match face à l’Autriche. Carrasco, qui fêtait ce mardi sa 65e sélection, est un cadre de l’équipe, un des plus expérimentés. Un de ceux dont la voix compte, aussi, au sein du groupe.

« On a plus ou moins compris la décision de Thibaut car on a eu une réunion avec le coach à ce sujet », commentait-il au micro de la RTBF. « Par contre, on n’a pas encore eu l’occasion de discuter avec Thibaut depuis son départ. Je ne sais pas s’il avait vraiment une gêne ou pas. Personnellement, je suis un peu déçu de sa réaction, le brassard c’est juste un détail finalement. Quand on le porte, on doit se comporter en leader, prendre ses responsabilités… »