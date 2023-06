Domenico Tedesco sur la performance des nouveaux chez les Diables rouges: «Ils vont encore tous progresser»

Après la victoire 0-3 des Diables Rouges en Estonie, le sélectionneur Domenico Tedesco a tenu à souligner les prestations d’Aster Vranckx et Mike Trésor qui ont fêté leur première titularisation ce mardi et de Johan Bakayoko, auteur de son premier but en sélection.

Titularisés à la place d’Orel Mangala, Dodi Lukebakio et Jérémy Doku, Vranckx, Trésor et Bakayoko ont reçu une chance de se montrer mardi face aux Estoniens. Si Trésor a été plus discret, Vranckx a offert l’assist à Romelu Lukaku sur le 0-1 tandis que Bakayoko a inscrit le 0-3 en fin de rencontre.