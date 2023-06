Les folles statistiques de Romelu Lukaku qui n’arrête plus de marquer avec les Diables rouges

Avec son doublé contre l’Estonie ce mardi soir (le premier but lui a été attribué par l’UEFA), Romelu Lukaku continue de marquer l’histoire de la sélection belge. Le joueur de l’Inter Milan a dépassé le cap symbolique des 75 buts en sélection. Impliqué sur 90 buts en 108 sélections, les statistiques de Big Rom en sélection donnent le tournis.

Depuis son premier but, le 17 novembre 2010 en amical contre la Russie, Romelu Lukaku ne s’arrête plus. En 108 sélections, il a inscrit 75 buts et délivré 15 passes décisives. Le tout pour 6902 minutes jouées, Lukaku est ainsi décisif avec les Diables toutes les 92 minutes.