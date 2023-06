Jessica économise pendant 3 ans pour s’offrir un voyage à Bali avec son compagnon: le rêve a tourné au fiasco le jour du départ, «on a payé plus ou moins 3.800€, soit toutes nos économies…»

« On attendait ça depuis longtemps, on était super-contents. On a payé plus ou moins 3.800€, soit toutes nos économies (…) On a fait un test PCR parce qu’il était noté sur le site de l’agence que nous devions en faire un pour pouvoir partir, mais une fois arrivés au check-in, la dame nous dit que la vaccination complète était obligatoire », explique Jessica auprès de RTL info. Depuis l’aéroport, la jeune femme contacte « Voyage Privé » qui rétorque : « Ils nous ont dit que ce n’était pas de leur faute, que nous aurions dû nous renseigner, vérifier les informations ».

S’ils ne sont dès lors pas partis, Jessica et son compagnon ont demandé un dédommagement auprès de l’agence de voyages, en vain. Celle-ci ne veut rien savoir étant donné que le couple n’a pas souscrit à une assurance. Les amoureux ont simplement pu récupérer 900 € de taxes aéroportuaires : « On est complètement dégoûtés, on n’est pas partis en vacances et on n’a plus de sous pour repartir. En tant qu’étudiants, ça fait super-mal de perdre tout cet argent ».