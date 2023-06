Les orages ont fait des dégâts: malgré une importante quantité d’eau, le Shopping les Bastions à Tournai reste ouvert, seuls O’Tacos et April ne sont pas accessibles!

Les orages survenus hier en fin de journée et localisés sur le Hainaut ont causé une inondation aux Bastions. Une quantité d’eau importante, brassée par l’orage, s’est accumulée dans deux canalisations situées au-dessus de O’Tacos et en dessous de VIP coiffure qui ont malheureusement fini par céder.

Aucun blessé n’est à déplorer. La rapidité de réaction a permis de limiter les dégâts. L’inventaire des dégâts est en cours et le centre commercial sera ouvert dès 10h ce matin. Seuls les commerces O’Tacos et April, plus touchés que les autres par l’inondation, resteront fermés aujourd’hui.