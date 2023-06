Pour la première fois, le Prime Day d’Amazon sera célébré en Belgique… avec des événements uniques à remporter avec des stars belges!

« En pleine crise du coût de la vie, nous avons travaillé dur pour proposer de bonnes affaires à nos membres Prime. Il s’agit de notre premier Prime Day en Belgique. Nous devons donc le fêter dignement. C’est pourquoi nous proposons quatre Prime Day expériences exclusives et uniques, qui raviront les membres Prime belges », explique Eva Faict, Country Manager Amazon.com.be. « Il n’y a assurément pas de meilleur moment pour adhérer à Prime que le Prime Day. Coûtant seulement 2,99 € par mois, l’adhésion à Prime sur Amazon.com.be vous garantit un retour sur investissement incomparable. Nos clients sont enchantés par la combinaison de la livraison rapide et gratuite et d’avantages exceptionnels en matière de divertissement numérique, notamment des milliers de films et de programmes télévisés locaux et internationaux, ainsi que l’accès à Prime Gaming et à Amazon Photos. »