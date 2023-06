«Touche pas à mon poste»: deux animateurs bien connus des téléspectateurs vont rejoindre la bande de Cyril Hanouna (vidéo)

L’autre visage qui rejoindra « Touche pas à mon poste » à la rentrée, c’est Alex Goude. Lui a animé « La France a un incroyable talent », entre 2009 et 2015, en partie avec Sandrine Corman. Plus récemment, on a pu le voir sur France Télévisions, avec « La Maison Lumni », diffusée pendant le confinement, ou encore avec le jeu du samedi « Y’a pas d’erreur ? », supprimé pour offrir un jour de diffusion en plus à « Chacun son tour », avec Bruno Guillon.