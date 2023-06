L’Union belge veut tout faire pour que Thibaut Courtois reste chez les Diables rouges... mais il y a une condition!

Les match internationaux sont désormais terminés. Un nul et une victoire pour la Belgique durant ce mois de juin mais sur le plan médiatique, le départ de Thibaut Courtois fait grand bruit. Après le match contre l’Autriche, le portier belge a quitté la sélection belge. La gestion du brassard posait problème.

Ainsi, l'une des pistes envisagées est de se rendre à Madrid avec quelques dirigeants de la fédération et d'écouter Courtois. Toutefois, pour protéger le groupe, l'Union belge ferait pression pour que Courtois présente des excuses.

Lire aussi Philippe Albert après la victoire des Diables en Estonie: «On a besoin de Thibaut Courtois pour autant qu’il s’excuse devant le groupe»

En conférence de presse, Domenico Tedesco s’était montré clair sur la situation : « Il a pris la décision de quitter le groupe, et il reste pas mal de temps avant le prochain rassemblement national. Et puis, il n’existe pas de chemin clair pour régler cette situation. Thibaut reste un être humain. Quand vous venez en équipe nationale, il faut avoir le feu et être concentré 24h sur 24, 7 jours sur 7. »