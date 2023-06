La CSC Transcom sensibilise contre la fatigue des conducteurs sur l’aire d’autoroute de Barchon

Le 21 juin a été choisi symboliquement parce qu’il s’agit du jour le plus long de l’année, afin de souligner que chaque jour est très long pour les conducteurs professionnels. Face à la pénurie de conducteurs professionnels en Europe, cette question de la fatigue de ces professionnels est de plus en plus aiguë. L’ETF estime que l’amélioration des conditions de travail des conducteurs est essentielle pour retenir et attirer de nouveaux chauffeurs, en plus d’améliorer le bien-être des professionnels et la sécurité routière en général.