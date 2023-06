«Si les prévisions les plus pessimistes se confirment»: les orages qui reviennent sur la Belgique s’annoncent très violents, plusieurs provinces pourraient passer en code rouge!

La météo de ce mercredi est plus calme mais cela ne va pas durer. Un premier avertissement orageux ce mardi, la journée de jeudi devrait être l’une des pires de cet été 2023. L’Institut royal de météorologie (IRM) s’attend d’ailleurs à des situations difficiles à cause des orages. Et même pire. Car si les prévisions les plus pessimistes se confirment, des mesures plus drastiques pourraient être prises.

- Provinces de Liège, Namur et Luxembourg: 30 à 80 mm (très localement, un scénario donne des valeurs de 100 à 115 mm).

- Est/Sud-Est de la province d'Anvers: 20 à 50 mm (l/m²)

- Est du Brabant Flamand: 30 à 50 mm

- Limbourg: 30 à 60 mm (Fourons jusqu'à 90 mm)

Les écarts s'expliquent par la prévision d'orages au cœur de la zone de pluie active.

L’IRM précise également observer habituellement des cumuls de l'ordre de 70 mm en un mois (100 mm dans les Hautes-Fagnes). « Nous passons donc en orange (50 à 100 mm) pour une série de provinces. Si les prévisions les plus pessimistes se confirment, nous pourrions passer en code orange dans d'autres provinces (voire même d'orange à rouge si >100 mm) », prévient l’Institut.

Code vert, jaune, orange, rouge...ça veut dire quoi? Publié le mardi 20 Juin 2023 à 08h42 Lorsque les critères sont remplis, l’IRM diffuse des avertissements généraux plusieurs fois par jour pour des phénomènes dangereux liés au vent, à la pluie, aux orages, aux conditions glissantes, au brouillard, aux marées, au froid et à la chaleur. Ces avertissements sont émis par province belge, pour une durée de validité déterminée. Ils répondent aux principes suivants : Code vert : rien de particulier > Le type de temps prévu ne justifie pas l’émission d’un avertissement. Code jaune : soyez vigilants > Le code jaune peut être émis au maximum 48 heures (et parfois moins en fonction de l’incertitude) avant le phénomène météorologique. Le risque de remplir les critères est de plus de 65 %. Code orange : soyez prêts et suivez les conseils > Le code orange peut être émis au maximum 24 heures (et parfois moins en fonction de l’incertitude) avant le phénomène météorologique. Le risque de remplir les critères est de plus de 65 %. Soyez prêts et suivez les conseils donnés par les autorités compétentes. Code rouge : prenez des mesures et suivez scrupuleusement les conseils > Le code rouge peut être émis au maximum 12 heures (et parfois moins en fonction de l’incertitude) avant le phénomène météorologique. Le risque de remplir les critères est de plus de 65 %. Prenez des mesures afin d’assurer votre sécurité ainsi que celle des autres, et, si possible, protéger vos biens personnels. Suivez scrupuleusement les conseils des autorités compétentes.

Les prévisions complètes

Demain jeudi, une onde pluvio-orageuse très active en provenance de la France traversera notre pays. Sur base des projections actuelles, l'est et/ou le centre du pays devraient être les plus touchés, avec des pluies parfois intenses et prolongées ainsi qu'une possibilité de développement de cellules orageuses isolées. Le risque de précipitations abondantes est donc significatif sur ces régions. Le nord-ouest du pays devrait par contre être relativement épargné. Les maxima seront compris entre 20 et 23 degrés, sous un vent généralement modéré, d'abord de nord à nord-est (ou de direction variable), puis de nord à nord-ouest.

Quand active-t-on le 1722? Publié le mardi 20 Juin 2023 à 14h48 L'envoi d'une demande au moyen du guichet électronique 1722.be est le moyen le plus direct de demander l'aide des pompiers dans des situations où aucune vie n'est en danger. Mais vous pouvez également appeler le 1722. Une demande introduite par voie électronique via le 1722.be sera directement transmise aux pompiers. Si vous appelez le 1722, ce sont d’abord les opérateurs des centrales d'urgence 112 qui traitent les appels à ce numéro avant de transmettre la demande aux pompiers. Ils traitent les appels au 1722 sur des lignes téléphoniques distinctes de celles du 112 afin de pouvoir traiter en premier lieu les appels les plus urgents au 112, comme ceux pour des personnes ayant une crise cardiaque ou dont la maison est en feu. Si votre zone de secours dispose d’un e-guichet, vous pouvez également l’utiliser. Comment fonctionne le guichet électronique ? Si vous demandez une assistance via le site web 1722.be, vous devez d'abord introduire vos coordonnées et votre commune, après quoi le site enverra votre demande à votre zone de secours. Le site web peut également vous rediriger vers le guichet électronique local de votre service d'incendie. Le guichet électronique vous aidera à choisir la raison pour laquelle vous avez besoin des pompiers. Si vous ne trouvez pas la bonne option, demandez-vous s’il s’agit bien d’un problème nécessitant l’intervention des pompiers. Attendez patiemment l'arrivée des pompiers après avoir soumis votre demande et ne reprenez pas contact avec eux pour savoir où ils se trouvent. Les pompiers examinent chaque situation au cas par cas et donnent priorité à toute personne dont la vie est potentiellement en danger. En cas de tempête ou d’inondation, les pompiers traitent de nombreuses demandes en même temps et il se peut que vous deviez attendre parce qu'ils doivent d'abord aider les personnes dont la vie est en danger. Si vous appelez le 1722 Lorsque vous appelez le numéro 1722, vous devez d'abord introduire votre code postal, puis vous entendez le message suivant : "Bienvenue au 1722. Le moyen le plus rapide de demander l'aide des pompiers est le guichet électronique du site web 1722.be. Si vous n'avez pas accès à Internet, restez en ligne. N'appelez pas le 112. Vous ne serez pas aider davantage à ce numéro d'urgence. Le 112 est réservé aux situations où la vie d'une personne est ou peut potentiellement être en danger." Utilisez de préférence l’e-guichet. Vous évitez ainsi de devoir attendre longtemps avant d'avoir un opérateur en ligne. En effet, les lignes téléphoniques sont parfois saturées lorsque beaucoup de gens appellent en même temps. Une demande introduite via l’e-guichet est traitée de la même manière par les pompiers qu’une demande effectuée par un appel au 1722. Vous ne serez donc pas aidé plus rapidement en appelant le 1722. Si vous ne pouvez pas utiliser le guichet électronique, si vous n'avez pas Internet ou si le e-guichet ne fonctionne pas pour des raisons techniques, vous pouvez bien sûr appeler le 1722 et après le message automatique, vous aurez un opérateur en ligne. Qui appeler si j’ai besoin d’aide ? Demandez-vous d’abord si une vie est potentiellement en danger ou si l’intervention des pompiers est nécessaire. > J'appelle le numéro 112 quand j'ai besoin en urgence d’une ambulance ou des pompiers parce qu'une vie est potentiellement en danger. >J'utilise le guichet électronique des pompiers sur www.1722.be ou j'appelle le numéro 1722 quand aucune vie n’est en danger mais que j'ai besoin de l'aide des pompiers. > J’appelle un professionnel qualifié (ou je répare moi-même) quand aucune vie n’est potentiellement en danger et que les dégâts ne nécessitent pas l’intervention des pompiers. Les numéros 112 et 1722 ne peuvent pas être utilisés dans ces cas. Priorité aux vies en danger Les centrales d’urgence 112 et les pompiers donnent toujours la priorité aux personnes dont la vie est potentiellement en danger. Ils analysent les situations au cas par cas et déterminent qui doit être secouru en premier. Pendant une tempête ou une inondation, ils doivent traiter de nombreuses demandes en même temps. L’objectif du guichet électronique 1722.be et du numéro 1722 est d’éviter de surcharger les centrales d’urgence 112 et de ne pas faire attendre les personnes dont la vie est en danger. Faites preuve de patience et ne rappelez pas pour savoir quand les secours vont arriver. Seuls les numéros 112 (pompiers, ambulance) et 101 (police) sont des numéros d'urgence. En cas de tempête ou d’inondation, appelez uniquement le 112 si une vie est potentiellement en danger. Le numéro 1722 est activé préventivement lorsqu'une tempête ou une inondation est annoncée. Cette activation ne présage en rien la gravité de l’avertissement et l’ampleur des dégâts éventuels. En temps normal, quand il n’y a pas de risque de tempête ou d’inondation et que le numéro 1722 n’est pas activé, vous pouvez appeler le numéro d’urgence 112 pour toute aide urgente d’une ambulance ou l'intervention des pompiers.

Vendredi, après la dissipation des nuages bas sur les reliefs de l'est, le ciel sera partagé entre larges éclaircies et quelques nuages cumuliformes; ces derniers pourraient ponctuellement laisser échapper une petite ondée mais le temps restera sec sur la plupart des régions. Les maxima seront compris entre 19 ou 20 degrés en Hautes-Fagnes et 24 ou 25 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré d'ouest à nord-ouest.

Samedi, le temps restera sec et souvent ensoleillé avec toutefois quelques passages nuageux sur l'est du pays. Il fera à nouveau plus chaud avec des maxima de 22 degrés au littoral et 27 degrés en Campine, sous un vent faible de direction variable (et, l'après-midi, une petite brise de nord-ouest en bord de mer).

Dimanche, le temps sera ensoleillé et chaud avec des maxima de 25 degrés en bord de mer et sur les hauteurs de l'Ardenne, autour de 28 degrés ailleurs et jusqu'à 29 ou 30 degrés en Campine, sous un vent faible à modéré de secteur sud.