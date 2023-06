Le premier bilan de Domenico Tedesco à la tête des Diables rouges: des débuts très chahutés mais réussis

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

1. Bossaert, Van den Bulck et Courtois : gare aux secousses

Tous les visages de l’arrivée de Tedesco à l’Union belge se sont effacés un à un. Du CEO Peter Bossaert le 22 mars au président fédéral Paul Van den Bulck le 19 mai, en passant par Thibaut Courtois dont l’avis de disparition a été diffusé jusqu’en dehors des frontières dimanche dernier, il y en a eu du passage par la case Exit ! Le technicien italo-allemand l’avoue d’ailleurs plutôt spontanément au détour d’une poignée de mains au Centre national de Tubize ou d’un entre-deux portes à Tallinn. Manu Leroy, le CEO ad interim qui incarne ce qu’il reste de gouvernance pendant que la nouvelle présidente Pascale Van Damme prend ses marques, n’a d’ailleurs pas éludé la question lors d’une interview parue la semaine dernière dans nos colonnes : « Il est normal que Domenico se soit demandé où il est tombé. »

Si, dans le confort de sa bulle où il travaille entre techniciens, le coach fédéral peut aisément s’accommoder des tourments de sa hiérarchie, il vit en revanche beaucoup plus mal le coup bas qu’il n’avait pas vu venir. Qui plus est lorsqu’il émane d’un de ses cadres supérieurs, en la personne de Thibaut Courtois. Frustré pour toute une série de faits d’ordre privé mais surtout pour ce fameux brassard que son coach lui a refusé au profit de son meilleur ennemi Kevin De Bruyne puis de Romelu Lukaku dont il ne supporte plus la prise constante de lumière, le gardien du Real est parti bouder à Madrid. Sous le regard complaisant et attendri de sa future femme Mishel Gerzig, qui a anticipé le travail du photographe de cérémonie, en immortalisant le genou endolori de son bien-aimé. Les tourtereaux s’uniront la semaine prochaine dans le sud de la France mais rien en dit que le gardien des Diables aura vraiment le cœur à la fête. Au fond de lui, et malgré les tentatives de diversion de son entourage sur son inflammation articulaire, il sait dans quel pétrin il s’est fourré.

Tedesco ne l’ignore pas non plus, lui que l’on peut pointer au premier rang des victimes collatérales de ce véritable psychodrame de bac à sable. Si l’entraîneur des Diables a eu l’intelligence de botter en touche en prétextant les vacances pour se donner un peu d’air, Courtois, prisonnier de sa vanité, ne l’a pas entendu de cette oreille en pointant un mensonge dans le chef du coach devant lequel il est désormais vent debout. Quelle issue possible à ce qui risque de devenir un feuilleton ? Tedesco doit déjà être en train de peser le pour et le contre entre le besoin impérieux d’asseoir son autorité en demandant au minimum des excuses en interne au fautif et le principe de réalité qui veut qu’avec un gardien de la stature de Courtois, les Diables augmenteront nettement leurs chances de réaliser un bon parcours à l’Euro. Autant dire que Tedesco aura à choisir entre la peste et le choléra au moment de se positionner officiellement en vue de la troisième fenêtre internationale de l’année, au début du mois de septembre.