Fête de la musique à Koekelberg: Tiiw Tiiw en vedette le samedi 24 juin

Au menu de cette journée à vivre en famille ou entre amis des groupes de raï, de pop/jazz, de funk mais aussi de rap et de hip hop prendront place sur le podium installé sur la place Henri Vanhuffel. Cette année, la scène accueillera aussi quelques chanteurs et musiciens koekelbergeois pour ouvrir les festivités et le chanteur Tiiw Tiiw, une véritable star qui compte plus de 1.000.000.000 de vues sur YouTube et plus de 4 millions d’abonnés ! Il y en aura donc pour toutes les oreilles jusqu’à 23h !

« À Koekelberg, la culture et la musique occupent une grande place et, pour cette édition 2023 de la Fête de la musique, nous avons décidé de mettre à l’affiche des artistes koekelbergeois mais aussi de grands noms qui feront vibrer la place Vanhuffel ! » soulignent le bourgmestre de Koekelberg, Ahmed Laaouej (PS) et l’échevin de la Culture Fatmir Limani (PS).