Dans le Cambrésis, le canal de Saint-Quentin mis au sec pour rénover ses ponts-canaux

Le premier est le pont-canal de Noyelles, situé sur la commune de Noyelles-sur-Escaut ; le second, dit « de Saint-Waast », sur celle de Crèvecœur-sur-l’Escaut. « Les deux ponts-canaux sont situés à l’amont immédiat d’une écluse et permettent l’arrivée des bateaux dans l’écluse par l’amont en surplombant la rivière de l’Escaut », indique-t-on aux Voies navigables de France . « Réalisés en 1810 et doublés en 1905 », ces ouvrages sont traversés quotidiennement par des péniches au gabarit Freycinet, avec une augmentation du trafic l’été due aux bateaux de plaisance : « Le canal de Saint-Quentin voit chaque année passer entre 500 et 600 bateaux. »

Les deux ouvrages sont chacun composés de deux « cuvettes » de 13,2 et 7,8 m de large, respectivement sur les rives gauche et droite du canal. Entre les deux sas, une fosse permet le déversement du canal vers l’Escaut en cas de trop-plein… Mais diverses inspections menées sur les deux sites (les dernières datent de 2011 et mars 2021) ont mis en évidence de multiples faiblesses et dégradations : « Ils présentaient de nombreuses infiltrations, fuites et suintements sur leurs parements entraînant des dégradations importantes de la maçonnerie et des structures métalliques en place. Le manque de revêtement d’étanchéité au niveau des passerelles de chacun des ouvrages accélérait encore ces désordres », décrivent les techniciens de VNF. À noter que ces deux ouvrages ont déjà fait l’objet de travaux d’étanchéité en 1935 et 1995.

Navigation fermée jusqu’à mi-août

Les travaux ont débuté mi-avril 2023 pour le pont-canal de Noyelles ; courant mai pour celui de Saint-Waast. La navigation est fermée depuis et le restera jusqu’à la mi-août : les ouvrages sont en effet mis au sec « afin de permettre une reprise complète des parties d’ouvrage immergées et ainsi reprendre les défauts d’étanchéité dans les meilleures conditions de qualité et de durabilité ».

À l’issue de cette période d’arrêt de la navigation, d’autres travaux pourront être engagés : « Ils concerneront, d’une part, les passerelles métalliques fortement corrodées et remplacées par des ouvrages en béton plus robustes ; et d’autre part, les zones de maçonneries extérieures lourdement impactées par les infiltrations ».

Le chantier retardé par une chauve-souris

Avant de lancer l’important chantier de rénovation des ponts-canaux du canal de Saint-Quentin, « une étude chiroptérologique » a été réalisée. La présence, à Noyelles-sur-Escaut, d’une chauve-souris protégée a bouleversé le calendrier des travaux…

Le murin de Materrer.

Un peu de zoologie pour commencer : Myotis est un genre de chauves-souris de la famille des Vespertilionidae, dont les espèces sont appelées « murins ». On en dénombre près de 130, ce qui en fait le genre de chauves-souris le plus riche en espèces… et aussi le plus répandu à travers le monde : on les trouve partout (mis à part l’Arctique et quelques îles d’Océanie)… et notamment à Noyelles-sur-Escaut.

« Les travaux de rénovation des ponts-canaux, dont le démarrage était prévu en janvier, ont été décalés de trois mois en raison de la découverte de chauves-souris en hibernation dans les maçonneries de l’un des ouvrages », confirme à ce propos les Voies navigables de France… Un « inventaire » mené en décembre sur les sites de Noyelles-sur-Escaut et de Crèvecœur-sur-l’Escaut avait en effet mis en évidence la présence de chiroptères en hibernation : « Un individu de murin de Natterer (Myotis nattereri) a été trouvé sous une plaque de béton décollée du parement du pont-canal de Noyelles »…

Ce murin-là est une chauve-souris arboricole de taille moyenne avec son poids de 5 à 12 g et son envergure de 25 à 28 cm. On le reconnaît aisément à son pelage contrasté (dos gris-brun ; ventre blanc immaculé) et à ses oreilles plutôt longues, recourbées « en pointe de ski ». Il se nourrit d’insectes (diptères, chenilles, araignées…) qu’il repère grâce à son sonar d’une extrême acuité sur le feuillage des arbres et des arbustes, voire dans les herbes hautes. Son habitat est hétéroclite, variant des cavités d’arbres aux gîtes bâtis (combles, maçonnerie, charpente, bardage…) ou souterrains (grottes, mines, caves…). Et dans ce cadre, « les drains présents à Noyelles ou Crèvecœur au niveau des corniches, des décollements de la voûte et des briques déjointoyées sont également favorables à la présence de chiroptères », avertissent les écologues ayant mené l’inventaire… même si aucun autre individu n’y a finalement été repéré.

Une des priorités de VNF sur ce chantier aura été d’éviter la destruction d’individus et le dérangement des espèces. Les périodes les plus sensibles pour les chiroptères (hibernation, parturition) s’étendant jusqu’à la mi-avril, le démarrage des travaux a été décalé. « En outre, un dispositif de bâche a été installé pour prévenir la nidification des oiseaux cavernicoles dans la maçonnerie au printemps », ajoutent les responsables de l’opération. Qui se félicitent : « Ainsi, les dispositions sont prises pour maîtriser au mieux les impacts sur l’ensemble des espèces… »

Et pendant les travaux

Les travaux sur le pont-canal de Noyelles-sur-Escaut n’empêche pas l’activité de canoë sur l’Escaut rivière, fait savoir le maire Philippe Loyez. - Photo Christophe Lefebvre

Lors de grands travaux en ville, les commerçants aiment à signifier que la vie continue dans leurs échoppes : « à Noyelles, l’activité canoë se poursuit », tient à faire savoir de la même manière le maire Philippe Loyez. Voici des années que le village de Noyelles-sur-Escaut propose, avec succès, tout l’été, ce loisir fort apprécié. « En raison des travaux du port, l’activité se fait uniquement sur l’Escaut, mais continue. » Alors certes, le parcours est quelque peu réduit, mais les tarifs sont également en baisse : « 10 € le canoë simple ; 15 €, le double », tout le matériel étant compris (canoë, gilet, casque…).

Le départ a toujours lieu au pied de l’église : « L’activité est proposée tous les jours, dès 9h et généralement jusqu’à 17h », indique Didier Quinchon qui encadre l’animation. La seule obligation est de réserver l’heure de sa promenade sur l’eau…