Mauvaise surprise pour Rianne, une Belge, après le vol de sa carte de banque: «Est-ce ainsi que la banque récompense un client fidèle?»

« Je me suis immédiatement rendue dans mon agence pour faire bloquer la carte et en demander une nouvelle », explique Rianne, cliente chez BNP Paribas Fortis depuis plus de 40 ans, à nos confrères de HBvL, après le vol de sa carte bancaire.

Si une nouvelle carte coûte 10 euros, elle ne s’attendait pas à devoir débourser 30 euros supplémentaires pour pouvoir disposer de son argent au moyen d’une carte temporaire. « Est-ce ainsi que Fortis récompense un client fidèle ? », se demande-t-elle. Malheureusement, la banque confirme que c’est bien la politique.