La Montoise Dr Cath visite le Costa Rica dans la nouvelle émission de Ludovic Daxhelet: «On dort même ensemble!»

Ludo, connaissiez-vous le Costa Rica ? Pas du tout. Les gens m’en parlaient souvent et j’ai découvert un pays incroyable. Les paysages sont impressionnants, la nature est encore quasi vierge et les gens là-bas déclarent être les plus heureux du monde.

Que verra-t-on dans l’émission ?

On a visité beaucoup d’endroits. Nous avons exploré un sanctuaire pour chiens où 2.000 canidés évoluent en totale liberté. Les gens peuvent venir adopter un chien. Le Costa Rica étant une île volcanique, nous avons exploré un volcan. Ensuite, nous avons fait une excursion au parc de Corcovado, auquel on ne peut accéder qu’en bateau après une heure de trajet. Ce lieu abrite des arbres majestueux, et nous avons même eu la chance de plonger avec les tortues. Je me suis instantanément senti transporté dans l’univers d’« Avatar » sur Pandora ! L’eau y est d’une transparence incroyable.

Quel est LE moment que vous retiendrez ? Lorsqu’on a vu une baleine. Nous avons pris soin de ne pas la perturber, donc nous avons immobilisé le bateau et déployé un sonar à une profondeur de dix mètres pour écouter son chant. Même en le racontant, cela me donne des frissons. Je n’avais jamais vécu une telle expérience auparavant ! Entendre son cri pénètre jusqu’au plus profond de votre être. C’est une combinaison de sons stridents suivis de graves, c’est comme un appel à la fois. Cette symphonie dure environ dix minutes et c’est tout simplement incroyable. Je ne pouvais plus parler. En présence d’une telle beauté naturelle, les mots sont superflus. Il suffit de contempler et d’admirer. Le Costa Rica est réputé pour sa politique de conservation de la nature. Oui. La politique de conservation de la nature du Costa Rica est renommée à travers le monde. La population du Costa Rica s’engage résolument à préserver la splendeur du pays. Les investissements financiers sont prioritairement alloués à l’éducation, plutôt qu’au budget militaire. Même dans les plus petits villages, une école et un centre médical sont toujours présents. Le secteur de la santé occupe une place primordiale dans leurs priorités. Comment s’est déroulé le séjour avec Dr Cath ? On s’entend super-bien. Elle est comme ma sœur. Elle me fait rire tout le temps. On dort même ensemble ! (rires). Vous avez visité cinquante pays. Quelle est la destination que vous rêvez de découvrir ? L’Argentine. Je rêve de visiter ce pays depuis tout petit. En fait, j’aimerais découvrir l’Amérique du Sud. Pérou, Bolivie, Argentine... Tous ces pays-là m’attirent beaucoup à cause des paysages mais aussi de la culture. On vous retrouve également sur RTL Play, dans « Casse Cash », le spin-off de « Cache cash » où des people détruisent tout au profit d’une association. Le principe est simple. Des influenceurs, comme Jill Vandermeulen ou Jeremstar, entrent dans une Rage Room. À la hache, à la batte ou au marteau, ils ont dix minutes pour casser un maximum d’objets dans lesquels se trouvent de l’argent. C’est à mourir de rire. Je ne sais même pas si j’oserai le faire. Je suis tellement nerveux que j’aurais peur de me casser un membre (rires). Vous serez aussi de retour cet été dans « Les escapades de Ludo ».