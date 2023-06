«Ma pire saison, j’étais dégoûté»: Anthony Colette révèle quel parcours a été sa plus grande déception dans «Danse avec les stars» sur TF1

Le danseur et sa partenaire auraient voulu aller beaucoup plus loin.

Auprès de Gala, le jeune homme, qu’on a pu voir durant plusieurs semaines dans « Demain nous appartient », est revenu sur sa plus grosse déception dans « Danse avec les stars », son binôme avec la Miss France Amandine Petit, avec qui il avait tout donné pour aller le plus loin possible dans l’aventure. « Elle est arrivée avec un gros manque de confiance, on est parti de 0 et à la fin j’étais hyper content. Ça a été ma pire saison parce que son élimination au cinquième prime, à son sens, n’était pas méritée. J’étais dégoûté. C’était un peu cracher sur le concept de l’émission, mais c’est comme ça », confie-t-il.