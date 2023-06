Prolongation exceptionnelle du marché de Wavre le mercredi 28 juin

Les marchés du mercredi et du samedi à Wavre sont parmi les plus grands du Brabant wallon. Ils comptent un très grand nombre d’exposants, qui prennent place au coeur du centre-ville. Que ce soit des vêtements, des jouets, des fleurs, ou les plus classiques produits frais, tout le monde peut y trouver son bonheur.

Pour les personnes qui n’ont que trop rarement l’occasion de les fréquenter, la Ville de Wavre annonce une prolongation exceptionnelle du marché jusqu’à 15h le mercredi 28 juin. À l’occasion de la Fête à Wavre, cet horaire prolongé met en avant les marchands ambulants, leurs savoir-faire et l’ensemble des rayons à ciel ouvert du marché. Ce marché unique sera l’opportunité de faire durer le plaisir et prendre le temps de flâner dans les ruelles.