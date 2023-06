Des vols de plantes dans les bacs publics du centre de Wanze: «Le Collège déplore ces actes de vandalisme»

Cette année, afin de s’inscrire encore plus dans une optique de développement durable, des centaines de bulbes ont été plantées dans les espaces publics wanzois. Malheureusement, ces derniers jours, la commune n’a pu que constater des vols de plantes dans des bacs publics situés sur le pont de la Mehaigne.

Ces bacs publics sont installés et fleuris pour offrir un cadre de vie agréable à tous les citoyens. Ils permettent de décorer les rues et de contribuer à la biodiversité. Des bulbes ont été plantés car elles présentent l’avantage d’avoir une durée de vie plus longue. Quelques plantes annuelles ont également été plantées à certains endroits notamment sur le pont de la Mehaigne. Ce sont ces plantes annuelles qui ont été volées.