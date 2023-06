Le Brabant wallon a remis ses Trophées Incidences 2023

Sept lauréats ont été désignés parmi 29 candidatures recevables. Les lauréats ont présenté des projets éco-innovants qui permettent des progrès en termes de développement durable, de réduction de nos modes de production ou encore une utilisation plus efficace et plus responsable de nos ressources naturelles. Créativité, enthousiasme et pragmatisme étaient au rendez-vous. « Les Trophées Incidences illustrent parfaitement cette dynamique initiée depuis plusieurs années par le Brabant wallon. » explique Isabelle Evrard, députée provinciale de l’Economie et de l’Agriculture.

Le concours Trophées Incidences initié et porté par le Brabant wallon, en partenariat avec CAP Innove, la Fondation pour les Générations Futures et le CEI Louvain, a pour objectif d’encourager les initiatives exemplaires en matière d’éco-innovation et de sensibiliser tous les Brabançons wallons aux enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la société actuelle. « Les Trophées Incidences ont pour objectif de valoriser les initiatives qui répondent aux enjeux environnementaux et de développement durable. Ce concours s’ajoute à d’autres initiatives du Brabant wallon pour favoriser l’éco-transition tels que l’appel à projets éco-responsables à l’intention des communes et le fait d’être partie prenante à la dynamique BW2030 », indique Marc Bastin, député provincial en charge du Développement durable.