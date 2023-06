À la bulle Étoile, la toute première bulle de la capitale s’installe dans un lieu secret à Uccle

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les logements insolites rencontrent de plus en plus de succès mais il faut souvent parcourir des centaines de kilomètres pour dénicher la perle rare et se sentir dépaysé… Bonne nouvelle, il est maintenant possible de passer une nuit unique dans une bulle à Bruxelles !

Derrière ce concept, on retrouve Lou, que vous avez peut-être déjà entendu sur les ondes de Tipik. L’animatrice radio, passionnée d’expériences insolites partage sa vie avec Geo, architecte. Tous deux tombés amoureux du concept, ils ont décidé de créer « À La Bulle Étoile », un lieu où l’on peut dormir sous une bulle transparente tout en observant les étoiles et la nature environnante. Une expérience de glamping au beau milieu de la capitale.