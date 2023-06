Un nouveau pont multimodal pour la gare de Saint Job à Uccle: Les travaux démarrent fin août jusqu’en 2025

Construit en 1928, le pont de l’avenue Jean et Pierre Carsoel surplombe la gare uccloise de Saint Job et lui sert d’entrée. Avec le temps, le pont s’est affaibli suite aux passages des voitures, poids lourds, trams et bus. Infrabel, en partenariat avec la Stib, la SNCB et Bruxelles Mobilité, a décidé de démolir ce pont pour en construire un nouveau, plus large et intermodal. L’ouverture de ce nouveau pont est prévue pour l’été 2025, pour un coût total de 10.8 millions d’euros.

Le futur pont sera construit juste à côté de l’actuel qui sera maintenu le plus longtemps possible pour ne pas impacter la circulation et le passage des transports en commun. « Le nouveau pont sera décalé par rapport à l’actuel, ce qui permettra à l’avenue de passer en diagonale, contre le ‘S’ actuel. Cela facilite le trafic et le passage des trams », explique Infrabel. Le pont sera quatre fois plus large que l’actuel, ce qui permettra l’installation des arrêts de bus et trams sur le pont mais aussi 100 places de parking pour vélos, avec 70 couvertes et 30 via des arceaux à l’entrée de la gare.