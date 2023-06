Inauguration de la Dorsale Famennoise qui relie Durbuy à Rochefort le samedi 24 juin !

La Dorsale vient d’être kilométrée sur 71 km, elle vous emmène de Bomal à Houyet, au fil des points-nœuds sur les voies cyclables de « Famenne à Vélo ». Elle relie les RAVeLs entre eux, emprunte des routes de campagnes ou des pistes cyclables, et elle est connectée aux gares. Découpée en 5 tronçons de 10 à 15 km, elle vous invite à la découverte des paysages variés de la Famenne et de l’Ardenne, en traversant les communes de Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne et Rochefort.

Un dépliant « Dorsale » est disponible gratuitement auprès des bureaux de tourisme, il vous permet d’avoir accès à plusieurs informations, notamment la carte schématique avec les GPX en téléchargement, des photos illustrant les endroits rencontrés et des bons plans gratuits. Vous pouvez la parcourir en une fois (avec retour possible en train) en plusieurs week-ends (un tronçon par samedi ou par dimanche) ou en séjour dans les établissements « Bienvenue Vélo ».