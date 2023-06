Paxton Whitehead, qui incarnait le patron de Rachel Green dans «Friends», est décédé à l’âge de 85 ans

L’information a entre-temps été recoupée par d’autres médias américains. Selon le New York Times, l’acteur a fait face à des complications après une chute.

Paxton Whitehead s’était fait un nom à Broadway où il s’est présenté sur scène dans une douzaine de productions parmi lesquelles « The Crucifer of Blood » qui a été jouée 256 fois en 1978 et en 1979. Dans celle-ci, il ne représentait personne d’autre que le célèbre Sherlock Holmes.

Il avait aussi participé à plusieurs fictions cinématographiques.