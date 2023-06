Ancien Delhaize de Soignies: le projet de quartier résidentiel avec 39 appartements est à l’enquête publique

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cette fois ça y est : le projet de revitalisation du site de l’ancien Delhaize, inutilisé depuis 3 ans et situé entre la rue des Martyrs de Soltau et la rue de Mons, à Soignies est à l’enquête publique. Celle-ci court d’ailleurs jusqu’au 18 août, laissant largement le temps aux curieux de découvrir le dossier en détail et d’émettre d’éventuelles réclamations ou observations.

Début avril, l’avant-projet, « presque définitif », avait été présenté aux riverains à l’occasion d’une réunion d’information. L’accueil avait été globalement positif, mais cette réunion a quand même suscité quelques petits changements dans le projet final déposé ensuite à l’urbanisme, et qui fait l’objet de cette enquête publique.