Accusé de viol, Dani Alves sort du silence depuis la prison: «J’avais honte de l'infidélité»

Dani Alves se trouve actuellement en détention provisoire depuis cinq mois désormais. Une jeune femme de 23 ans l’a accusé de viol en janvier dernier. Les faits remontant à la nuit du 30 au 31 décembre 2022, dans les toilettes d’un établissement nocture de Barcelone.

Depuis la prison de Brians 2, le joueur brésilien a accordé une interview au médié La Vanguardia, relayée par RMC Sport. il nie les accusations de viol. Il donne sa version des faits : « Ce jour-là, quand la femme avec qui j’ai des ennuis est sortie des toilettes derrière moi, je suis resté près de ma table. Je ne suis pas resté longtemps parce qu’il était tard. J'étais avec mon ami Bruno et d’autres personnes sont venues me voir avant de partir. »

Avant d’ajouter : « Quand j’ai quitté la discothèque par le couloir de sortie, j’ai vu par les images que je passais près de l’endroit où la femme pleurait. Je ne l’avais pas vue. Si je l’avais vue pleurer, je me serais arrêté pour lui demander ce qui se passait. Et à cet instant, si un responsable de la discothèque m’avait demandé d’attendre parce qu’une jeune femme prétendait que je l’avais agressé sexuellement, je ne serais pas rentré chez moi. La nuit même, je me suis présenté dans un commissariat pour clarifier ce qu'il s’était passé. »

Alors qu’il expliquait ne pas connaître la plaignante, Dani Alves est revenue sur version, expliquant avoir une relation sexuelle avec la plaignante. Une relation qu’il qualifie de « consentie ». Des examens intra-vaginaux ont révélé des traces de sperme dans le corps de la jeune femme, tandis que des analyses scientifiques en ont détecté sur les vêtements de la victime présumée et sur le sol des toilettes.

Dani Alves continue en s’excusant auprès de sa femme : « Je me suis douché en rentrant car ma femme dormait déjà et j'avais honte de l'infidélité. Je me suis savonné de colère. » Et d’ajouter : « La seule personne à qui je dois des excuses, c'est la femme que j'ai épousée il y a huit ans, avec laquelle je suis toujours marié et avec laquelle j'espère continuer à vivre toute ma vie. Je lui ai personnellement demandé pardon ici, en prison, mais je dois le faire publiquement, car l'histoire est publique, l'offense est publique et elle mérite ces excuses publiques. »

Il conclut en la remerciant : « Je la remercie pour tout ce qu'elle fait pour moi. Son rôle n'est pas facile. Je l'aime et en prison, j'ai beaucoup pensé à notre mariage. Je suis sûr que ce n'est pas moi qui ai eu tort de choisir Joana comme épouse. Même si peut-être qu'elle s'est trompée avec moi. »

Le procès devrait avoir lieu entre octobre et novembre. L’ancien joueur Barça et du PSG risque six à douze ans d'incarcération.