Les avocats d’Ali El Haddad Asufi plaident l’acquittement: «Le doute, la charge de la preuve, la présomption d’innocence»

Me Jean-Christophe De Block est le premier à intervenir devant le jury populaire qui devra trancher sur la culpabilité des dix accusés des attentats de Bruxelles, au Justitia à Haren. Ali El Haddad Asufi « ne fait pas partie et n’adhère pas à ce projet d’attentats », assène-t-il rapidement.

« Il vous faut réfléchir à un élément important, essentiel ! », demande l’avocat au jury. « C’est la question du motif. Deux expertises psychologiques nous disent que M. Ali El Haddad Asufi n’est pas radicalisé. Il aurait fait ça par amitié ? Mais qui assassinerait plus de 30 personnes par amitié ? Personne, ça n’existe pas ! Seul un psychopathe ferait ça et M. El Haddad n’est pas un psychopathe. Il n’est pas non plus asocial, il est bien intégré dans la société, il n’a pas de casier ni le profil d’un délinquant. Tout le monde parle de lui comme quelqu’un de joyeux, qui rigole tout le temps, et il irait tuer par amitié ? Ça n’a aucun sens. »

« On sait que les armes de la cellule ont été récupérées par Bilal El Makhoukhi. Pourquoi ne pas les donner à Ali El Haddad s’il les a fournies initialement ? Il n’est pas connu des services comme le rappelle le parquet fédéral, ça aurait plus simple non ? », se demande le pénaliste.

« S’il s’était rendu à Max Roos la veille des attentats, où se trouvaient des centaines de kilos de TATP, pourquoi le chien détecteur d’explosif n’a pas réagi lors de la perquisition à son domicile le 24 mars ? », poursuit-il.

« La clé USB (contenant des testaments de terroristes et retrouvé qu’en juin 2016, NDLR), on ne la retrouve pas lors de la première perquisition car elle aurait été dans une petite cachette. Dans ce cas, pourquoi El Haddad ne la laisse pas dans cette cachette ? Il la sort et il y colle une étiquette du RCCU ? Ça ne tient pas », martèle Me De Block.

« Ce que le parquet oublie de vous dire également, c’est qu’un ADN inconnu a été découvert sur la poignée d’un sac dans l’appartement Max Roos. Cet ADN est similaire à une autre trace découverte à Charleroi en 2018. On ne parviendra jamais à identifier cette personne. L’idée qu’il y a des personnes qui n’ont jamais pu être identifiées dans cette cellule est là, une idée confortée par le message audio d’Ibrahim El Bakroui, « Abu Souleyman pour les frères », où il s’adresse clairement à des individus qu’on a jamais identifiés au cours de l’enquête. Est-ce l’une de ces personnes qui a fourni les armes ? Qui les a récupérées ? Qui a glissé la clé USB dans la boîte aux lettres d’El Haddad, car il sait que c’est un bon ami d’Ibrahim El Bakraoui ? C’est possible », évoque le pénaliste.

Me Jonathan De Taye, qui assurait déjà la défense de l’accusé au procès du 13 novembre à Paris, prend la suite.

« Le doute, la charge de la preuve, la présomption d’innocence », insiste-t-il à plusieurs reprises.

« Il vaut mieux cent coupables en liberté qu’un innocent en prison, Voltaire. C’est pour cela que la charge de la preuve revient au parquet fédéral. L’autre filet de sécurité, c’est le doute. Il vous protège aussi de l’erreur judiciaire. Si vous le condamnez c’est une mort sociale », ajoute-t-il avant de démonter les arguments du parquet fédéral et demander l’acquittement d’Ali El Haddad Asufi.

Ibrahim El Baakraoui

« Vous avez le grand oublié du dossier et c’est paradoxal, c’est Ibrahim El Bakraoui. C’est un terroriste, c’est facile, il était derrière le chariot à Zaventem. Mais le parquet vous fait croire qu’il l’a toujours été et qu’à un moment il a demandé à tout le monde de l’appeler par sa kunya ? »

« Que sait-on de lui ? C’est un braqueur qui finit en prison où il se radicalise, c’est indéniable. Il dupe les assistants sociaux, les juges du Tribunal d’Application des Peines, les gardiens de prison… Il roule tout le monde dans la farine et obtient un bracelet électronique. Il était dans la dualité, il n’allait pas crier sur tous les toits qu’il allait tuer des innocents. Quand les frères Bakraoui sortent de prison, leur père ne les reconnaît plus, ils se mettent à prier et arrêtent les sorties au café. Leur sœur les trouve un peu plus religieux mais sans plus. Sur leur départ en Syrie, que la famille ignorait, elle pensait qu’ils préparaient un nouveau coup. Youssef El Ajmi, le véritable meilleur ami d’Ibrahim El Bakroui, dit qu’ils n’ont jamais parlé des attentats, qu’il ne le trouvait pas radicalisé », énumère le pénaliste en demandant comment son client aurait pu voir ce que les autres n’ont pas vu.

« Ali El Haddad Asufi n’est pas radicalisé pour un sou. Personne ne l’a jamais prétendu. Personne. »

« On vous demande de vous baser sur le jugement du « Grand Paris » mais le parquet se garde de vous parler du jugement du « Petit Paris » qui l’embête bien. »

Me De Taye cite quelques paragraphes dudit jugement concernant Youssef El Ajmi, un ami proche d’Ibrahim El Bakraoui et de son client : « Le fait de ne pas dénoncer des personnes radicalisées ou de les fréquenter n’est pas suffisant pour tomber sous le coup de la loi pénale. Le simple fait de rendre visite à Ibrahim El Bakraoui n’est pas suffisant pour constituer une prévention de participation aux activités d’un groupe terroriste. »

Les armes

Le pénaliste fustige ensuite les enquêteurs belges qui ont témoigné au procès à Paris et qui ont donné des fausses informations aux juges parisiens concernant le trafic d’armes. « Là où le juge d’instruction belge vous dit clairement que les messages échangés avec son cousin font manifestement penser à un trafic de drogue ! », s’insurge Me De Taye.

« Bien sûr qu’El Haddad trafiquait des stupéfiants. On parle de kils, son cousin en Hollande fixe des prix. Si un jour on m’avait dit que je devrais prouver que mon client vendait bien des stup’ à la défense, je ne l’aurais pas cru. », ironise la toge noire.

« Plusieurs témoins déclarent qu’il était facile de se procurer des armes en Belgique à l’époque. « Comme des petits pains », dira même le chef de la Sûreté de l’État ! », rappelle-t-il.

L’avocat pointe aussi les similarités entre les armes et objets retirés de la cellule terroriste avec le contenu d’un garage découvert deux ans plus tard et appartenant aux Saouti, une fratrie condamnée pour terrorisme. « Mais on va enquêter en Hollande et on laisse tomber la piste belge. En Hollande, c’est phénoménal, on part dans tous les sens.(…) On a traversé la frontière, trouvé six histoires différentes qui n’ont rien donné, plutôt qu’explorer la piste la plus évidente : la piste bruxelloise. Les anciens contacts, les anciens complices des El Bakraoui, le milieu bruxellois. Le voisin d’Ibrahim El Bakraoui de l’époque vendait des armes, ce n’est pas une blague ! », plaide Me De Taye.

Les visites

« On vous dit qu’il s’est rendu à l’avenue des Casernes et à Max Roos, oui. Qu’il s’est rendu rue du Dries, non. Ce qu’on oublie de vous dire, c’est qu’il y a eu beaucoup d’autres planques. Exposition, Tivoli, Henri Bergé, Auvelais. Il n’a pas été dans toutes les planques », introduit-il.

« Concernant l’avenue des Casernes, la messe est dite, je vous invite à reprendre le jugement du « Petit Paris ». Le doute, la présomption d’innocence. Ce qui vaut pour Tic vaut pour Tac. El Haddad n’est en rien différent d’El Ajmi. On vous sert les mêmes arguments devant un jury populaire en espérant un autre résultat. Le parquet n’a pas fait appel concernant El Ajmi pour l’avenue des Casernes. S’ils ne l’ont pas fait, c’est qu’ils sont d’accord : il ne s’est rien passé avenue des Casernes. »

« Il n’a jamais contesté être venu à Max Roos (un gobelet avec son ADN est découvert sur place, NDLR). Il se réveille à ce sujet quand il est confronté au gobelet vous dit-on. Oui. Humain, trop humain, il a essayé de s’en sortir après avoir été roulé dans la farine par son ami. Mais le parquet tente de l’y placer le 21 mars 2016. Les propres enquêteurs du parquet fédéral le disent : le fait qu’il borne sur la même antenne téléphonique que celle de Max Roos ne permet pas d’établir qu’il s’y est rendu ni quand, puisque cette même borne couvre son domicile », détaille le pénaliste qui ajoute que les relevés ADN ne permettent en aucun cas de dater sa présence dans le logement conspiratif de la rue Max Roos à Schaerbeek.

« Lui dit qu’il est passé le 18 février là-bas. Qu’est ce qui nous dit que ce gobelet n’est pas là depuis cette date. C’est le bordel dans cet appart, les poubelles traînent, rien n’est rangé bien qu’on cherche à vous faire croire qu’Abrini était une vraie fée du logis. »