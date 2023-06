26 ans et toujours la même passion

Quels services proposez-vous dans votre centre vétérinaire ?

Des consultations pour chiens, chats, oiseaux mais aussi pour les nouveaux animaux de compagnie tels que les lapins, furets, tortues, cobayes etc. Nous effectuons également des visites à domicile pour ces mêmes animaux ainsi que pour chevaux, moutons et chèvres. Ceci sans oublier nos autres spécialisations : chirurgie, hospitalisation, urgences, radiologie, échographie, suivi de reproduction, prises de sang, alimentation, physiothérapie, thérapie laser, aromathérapie et phytothérapie.