Le voyage en Belgique de Béatrice, 22 ans, a tourné au cauchemar: «J’aicru que j’allais rester comme ça toute ma vie»

« Je suis allée me coucher et je me suis réveillée au milieu de la nuit. Là, j’ai remarqué que mon œil était enflé », se souvient Beatrice, une jeune Irlandaise de 22 ans. Elle était en séjour en Belgique lorsque son calvaire a commencé, le 15 mars dernier, rapporte le Sun. « Je ne pouvais pas faire grand-chose. Je pensais que ça partirait, mais j’ai commencé à avoir des taches qui ressemblaient à de la varicelle sur mon visage. »

Tout est allé très vite pour la jeune femme. « Quand je suis rentrée à la maison, mon visage a commencé à sécher et à prendre une couleur jaune avec une croûte autour de l’œil. Tout s’est passé si vite et j’ai dû aller à l’ hôpital », poursuit-elle. Elle explique que sa peau avait commencé à tomber et que son visage brûlait et démangeait.