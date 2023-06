L’esplanade de la gare et la nouvelle gare des bus opérationnelles d’ici la fin d’année, à Charleroi: voici toutes nos photos et vidéos des chantiers

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Associant la Ville de Charleroi, le Port Autonome de Charleroi et le TEC (avec l’aide du FEDER et la collaboration de la SNCB, d’Infrabel, du SPW et d’Igretec), le projet est mené en trois phases distinctes et en parallèle :

– L’aménagement des quais du bord de Sambre ;

– L’aménagement de l’esplanade de la gare centrale et de la nouvelle gare des bus ;

– La mise en œuvre du Masterplan Charleroi – Central de la SNCB.

L’esplanade finie pour la fin d’année. - Igretec

Ce mercredi, les partenaires ont fait un point sur l’avancement des chantiers, tout en organisant une visite sur site.