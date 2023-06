Luc Trullemans s’attend au pire avec d’importantes précipitations: «Ce qui tombe normalement pendant tout le mois de juin!»

Elles est accompagnée sur son versant nord-ouest d’une zone de pluie et d’orages intenses qui donneront beaucoup de précipitations sur le nord-est de la France, la moitié sud-est de la Belgique et le centre de l'Allemagne.

En conséquence les précipitations devraient être copieuses dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg et atteindre en certains endroits 60 à 90 L/M² soit ce qui tombe normalement pendant tout le mois de juin !

Cette dépression sera suivie d'un air maritime plus frais dans lequel se développera un anticyclone qui se déplacera vendredi et samedi de la Bretagne vers le Bénélux en amenant chez nous une masse d'air stable et sèche avec des températures redevenant estivales.

La semaine prochaine l'activité dépressionnaire reprendra sur le proche océan, les îles britanniques, la Mer du nord et la Scandinavie nous mettant dans un flux d'origine plus océanique avec des températures moins élevées mais avec vraisemblablement peu ou pas de pluie.

Alerte rouge ?

Alerte aux oragesConcrètement, ce jeudi, des précipitations très abondantes sur une période d'environ 24h (probablement moins) sont prévues dans la moitié est ou sud-est du pays. Dès ce jeudi 8h du matin, une grande partie du pays sera placé en avertissement orange « pluie » jusqu’à vendredi 2h du matin.

Les quantités attendues :

- Est du Hainaut: 30 à 70 mm

- Provinces de Liège, Namur et Luxembourg: 30 à 80 mm (très localement, un scénario donne des valeurs de 100 à 115 mm).

- Est/Sud-Est de la province d'Anvers: 20 à 50 mm (l/m²)

- Est du Brabant Flamand: 30 à 50 mm

- Limbourg: 30 à 60 mm (Fourons jusqu'à 90 mm)

Les écarts s'expliquent par la prévision d'orages au cœur de la zone de pluie active.

L’IRM précise également observer habituellement des cumuls de l'ordre de 70 mm en un mois (100 mm dans les Hautes-Fagnes). « Nous passons donc en orange (50 à 100 mm) pour une série de provinces. Si les prévisions les plus pessimistes se confirment, nous pourrions passer en code orange dans d'autres provinces (voire même d'orange à rouge si >100 mm) », prévient l’Institut.

Les prévisions complètes

Demain jeudi, une onde pluvio-orageuse très active en provenance de la France traversera notre pays. Sur base des projections actuelles, l'est et/ou le centre du pays devraient être les plus touchés, avec des pluies parfois intenses et prolongées ainsi qu'une possibilité de développement de cellules orageuses isolées. Le risque de précipitations abondantes est donc significatif sur ces régions. Le nord-ouest du pays devrait par contre être relativement épargné. Les maxima seront compris entre 20 et 23 degrés, sous un vent généralement modéré, d'abord de nord à nord-est (ou de direction variable), puis de nord à nord-ouest.

Vendredi, après la dissipation des nuages bas sur les reliefs de l'est, le ciel sera partagé entre larges éclaircies et quelques nuages cumuliformes; ces derniers pourraient ponctuellement laisser échapper une petite ondée mais le temps restera sec sur la plupart des régions. Les maxima seront compris entre 19 ou 20 degrés en Hautes-Fagnes et 24 ou 25 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré d'ouest à nord-ouest.

Samedi, le temps restera sec et souvent ensoleillé avec toutefois quelques passages nuageux sur l'est du pays. Il fera à nouveau plus chaud avec des maxima de 22 degrés au littoral et 27 degrés en Campine, sous un vent faible de direction variable (et, l'après-midi, une petite brise de nord-ouest en bord de mer).

Dimanche, le temps sera ensoleillé et chaud avec des maxima de 25 degrés en bord de mer et sur les hauteurs de l'Ardenne, autour de 28 degrés ailleurs et jusqu'à 29 ou 30 degrés en Campine, sous un vent faible à modéré de secteur sud.