Grassi Scuderia Milanese 044s, hommage au Groupe B

Décidément, Lancia semble être une inépuisable source d’inspiration pour nombre de petits artisans exclusifs. Alors que certains ont choisi la 037, d’autre la Delta pour en faire une version « restomod » ou une électrique, Grassi a choisi celle qui était probablement la plus monstrueuse des Lancia aperçue en rallye : la S4. Difficile de ne pas la reconnaitre dans les traits de cette 044s, notamment grâce à cette partie arrière particulièrement bodybuildée.

Pas de sacrifice

Que les âmes sensibles se rassurent, aucune vraie Lancia S4 n’a été sacrifiée pour élaborer cette Grassi. Le « constructeur » ne dit pas ce qui se cache sous cette carrosserie, mais ce n’est en tout cas pas un châssis Lancia. En revanche, comme dans la S4, le moteur est à l’arrière. Il s’agirait d’un 4 cylindres de 3.0 litres (des caractéristiques de fourgon) gavé par des turbos pour développer quelques 650 ch. La puissance est envoyée aux 4 roues via une boîte manuelle ou séquentielle, au choix, et tout cela dans une voiture de 1.200 kilos en ordre de marche, à peu près aussi compacte qu’une Ford Fiesta actuelle. Ça risque de dépoter ! De fait, le 0-100 est annoncé en 2,9 secondes, pour 300 km/h en pointe. Le projet est de produire 44 exemplaires de ce petit monstre, vendus à un prix non communiqué.