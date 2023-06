Lamborghini n’a plus besoin d’Audi

Quand Lamborghini est rachetée par le groupe VW en 1998, et mise sous la tutelle d’Audi, la marque n’a pas la grande forme. Commence alors un gros travail de redressement, qui passe par l’élargissement d’une gamme comptant alors… un seul modèle. Le gros coup d’accélérateur (sans jeu de mot) arrive en 2003, avec le lancement d’une Lamborghini plus abordable. C’est la Gallardo qui, sous son look extraverti, cache en réalité la base technique de l’Audi R8. Grâce à ce partage de technologie, la Gallardo s’avère être une voiture très rentable, qui contribue à redresser la marque. Pour la Huracan, remplaçante de la Gallardo, la recette est la même, puisque la base technique est celle de l’Audi R8 de seconde génération. C’est à nouveau un succès, mais pas tant que le SUV Urus, dont la base technique vient de chez… Vous avez deviné.

Merci pour tout !

Aujourd’hui, donc, Lamborghini affiche un bilan financier on ne peut plus sain et prend ses distances avec Audi en lui disant merci pour tout. Un responsable de la marque a donc annoncé récemment que Lamborghini pouvait désormais se permettre d’investir seule (et massivement) de le développement de sa propre nouvelle plateforme et d’un nouveau moteur thermique, « qui colleront véritablement à l’ADN de Lamborghini ». Vous avez bien lu, la prochaine petite Lamborghini utilisera donc bien un vrai moteur, tandis que la prochaine R8 suivra la voie du 100% électrique. Petite précision, le responsable en question n’exclut pas que la nouvelle plateforme Lamborghini soit un jour utilisée par une autre marque du groupe. Une Audi utilisant une base Lambo, ce serait un joli renvoi d’ascenseur.