Le marché artisinal Croque et plus si Troque de retour le 24 juin à Ellezelles

Ce rendez-vous, mis en musique par l’Agence de Développement Local d’Ellezelles, se veut être un espace de rencontre et d’échanges pour les producteurs, les restaurateurs, les citoyens et, bien entendu, un espace de découverte des produits de qualité et de productions artisanales. Dans la continuité des derniers rendez-vous, c’est une formule davantage festive et conviviale des marchés fermiers que les organisateurs proposent : des animations ludiques y sont proposées et il est possible de découvrir les produits au travers de dégustations. Ces évènements se déroulent en extérieur et, bien entendu, le public y retrouve tous les produits locaux : sirops, confitures, escargots, micro-boulangerie, plats traiteur, fleurs,… Pour l’édition de juin 2023, le marché s’adosse au Sabbat des Sorcières. Et puisque c’est Sabbat, plusieurs surprises se succéderont et un invité de taille sera de la partie : Boris, cet apprenti magicien, atterri d’on ne sait où, vêtu de la traditionnelle queue-de-pie.

J’PEUX PAS, J’AI SABBAT

Le 24 juin, à la suite du marché fermier, direction la rue Saint-Mortier pour assister au célèbre Sabbat des sorcières. De 14h à 20h, sur le site Saint-Mortier : marché d’ambulants, nombreuses animations, gratuites, buvette et coin foodtrucks. Entrée gratuite. A partir de 20h, sur le site du hameau « Camp et Haie », sur le « Mareû à Chorchiles » : petite restauration, Quintine et autres breuvages ensorcelés, animation musicale et spectacle de feu et grand « Sons et lumières » en clôture. Préventes disponibles à la Maison du Pays des Collines, à la Boulangerie Wilkin et à la Librairie des Collines.