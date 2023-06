Vers un départ de Charles De Ketelaere de l’AC Milan? L’agent du Diable rouge répond aux rumeurs sur son avenir

Arrivé à l’été 2022 pour plus de 30 millions d’euros en provenance du FC Bruges, Charles De Ketelaere a peiné cette saison à l’AC Milan. Le Diable rouge, qui va disputer l’Euro Espoirs avec la Belgique, a disputé 40 rencontres avec les Rossoneri. Il a été décisif qu’à une seule reprise, en tout début de saison. Relégué à une place de remplaçant, l’avenir de De Ketelaere à l’AC Milan est incertain. D’autant plus que Paolo Maldini, légende du club et directeur sportif, a été congédié début juin.

Toutefois malgré les rumeurs d’un départ, l’agent du jeune Diable rouge s’est montré positif quant à l’avenir en Italie. Interrogé par la Gazzetta dello Sport ; Tom De Mul, en est convaincu : « Milan croit encore en lui à 100 %. »