MG4 X-Power : plus de 400 ch ?

La rumeur est tellement partout que c’en est presque une info : MG pourrait lancer avant la fin de l’année une version hautes performances de son excellente – et très populaire – compacte MG 4. La voiture aurait déjà été aperçue à l’essai en Europe, notamment en Espagne, et les informations commencent à filtrer. En gros, MG partirait de la version actuelle à moteur de 204 ch à l’arrière, et en ajouterait un à l’avant. Puissance totale : quelque 435 ch distribués aux 4 roues. On imagine évidemment que le châssis sera retouché pour être à la hauteur des performances (0-100 km/h en moins de 4 secondes). Et celui de l’actuelle version étant déjà plutôt réussi, on ne doute pas que les ingénieurs fassent de l’excellent boulot.

Long Range

Cette MG 4 de sport conserverait toutefois la batterie standard de 64 kWh, mais le supplément de puissance réduirait l’autonomie à 385 km. Par ailleurs, une autre rumeur fait aussi état d’une grande batterie bientôt disponible sur une MG 4 « intermédiaire » à unique moteur arrière, porté à 245 ch. Avec une capacité de 77 kWh, cette batterie autoriserait une autonomie de 520 km WLTP. Avouez que tout cela est très précis, pour de simples rumeurs. Reste une vraie inconnue : les prix. Mais s’agissant de MG, ils risquent d’être compétitifs.