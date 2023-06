Les premiers mots de Carl Hoefkens en tant qu’entraîneur du Standard: «Je choisis toujours avec le cœur et le Standard m’a directement touché»

Une manière d’aborder les choses qui aura plu à Fergal Harkin, lui aussi présent avec fierté. « Je suis persuadé que nous avons effectué le bon choix, tout simplement parce que notre entraîneur est une personne passionnée, qui possède un tempérament de vainqueur et qui se bat pour décrocher les objectifs qu’il se fixe. Quand je vois ce qu’il a réalisé avec son ancienne équipe sur la scène européenne, en battant des cadors tout en produisant du jeu, je suis sous le charme ».

C’est dans la salle de presse de Sclessin que Carl Hoefkens a distillé ses premiers mots dans la peau du coach du Standard de Liège. Avec un contrat portant sur trois saisons, l’ancien mentor du Club de Bruges entend grandir avec une formation qu’il estime « importante et historique ». « J’avais d’autres opportunités sur la table mais le choix s’est rapidement porté sur le Standard. Toutes les décisions que je prends dans ma vie s’effectuent avec le cœur. Quand tu le touches, je fonce ».

Et à terme, vécues avec les chants européens qui retentissent au-dessus du stade. « Nous allons avancer pas à pas, en tenant compte du travail qui se doit d’être accompli. Je vais me donner sans compter, tous les jours et avec détermination. Je vais rapidement prendre rendez-vous avec les gens du SL16 pour définir ce qui est réalisable à court terme avec nos jeunes. J’ai de l’expérience à ce niveau, j’entends en faire profiter mes nouvelles couleurs. Maintenant, mon travail ne se limitera pas à cela puisque nous désirons décrocher une place pour les prochains playoffs 1. Ce ne sera pas facile, nous aurons de la concurrence mais rien n’est impossible. Si nous parvenons à nous y insérer, je suis convaincu que nous pourrons obtenir un ticket européen qui boude le Standard depuis trop longtemps. Mon cœur sait ce qu’il veut… »