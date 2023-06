Theux et Pepinster interdisent la baignade en rivière, toujours suite aux inondations

Depuis ce lundi 19 juin « et jusqu’à nouvel ordre », la baignade dans les cours d’eau que sont la Hoëgne et la Vesdre a été interdite par le bourgmestre de Pepinster Philippe Godin. Il a pris un arrêté de police en ce sens, tout comme son homologue de Theux Pierre Lemarchand pour la Hoëgne.

« Vu les problèmes de pollutions liés aux fuites des collecteurs situés dans le lit de la Hoëgne et de la Vesdre et déficits des stations d’épuration de Wegnez et Goffontaine », le bourgmestre pepin a pris cette décision car il y a un risque pour la sécurité et la salubrité publiques.