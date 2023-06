Des nouveaux vieux métiers à la fête des vieux métiers qui fait son retour à Sart après 5 ans

Après 5 ans d’absence, la fête des vieux métiers va revenir à Sart-Jalhay. Une attente relativement longue, accentuée par la pandémie, mais qui n’est pas non plus exceptionnelle. Depuis sa création en 1976, il s’agira de la 13ème édition du 12 au 13 août. « On organise une édition tous les deux à six ans », nous apprend Carine Braun, l’une des organisatrices.

Logique, l’organisation est très lourde. « On a une centaine d’activités dans une centaine d’endroits. On compte sur les gens qui ouvrent leur jardin, leur maison, leur garage. On ne peut pas leur demander ça tous les deux ans. » Les organisateurs avaient pensé à remettre le couvert l’année passée, mais comme il leur fallait un an pour tout mettre en place, il n’était pas possible au moment de se lancer de savoir quelles seraient les mesures sanitaires.