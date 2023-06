«C’est usant, révoltant»: Cécile Djunga toujours victime de racisme, deux ans après son procès gagné

« Pendant tout mon séjour en Afrique, je me suis sentie chez moi à chaque instant. Aujourd’hui, j’ai un endroit où le problème du racisme ne se pose pas pour moi », nous a-t-elle confié, deux ans après son procès gagné contre un internaute qui avait tenu des propos racistes et haineux.

Après un an d’absence sur les planches, elle est de retour avec un seule en scène et un documentaire tirés de son voyage au pays de ses origines. L’Afrique l’a transformée, comme elle l’a confié à Ciné-Télé-Revue, dans votre magazine qui sort ce jeudi 22 juin.

Et en 2023, ça ne va pas forcément mieux. Cécile Djunja est encore victime de racisme : « Ce ne sera jamais fini, j’y suis confrontée dans ma vie de tous les jours. Par exemple, hier, j’étais assise dans le train en première classe et une dame m’a dévisagée et m’a demandé si j’étais sûre que j’étais à la bonne place. C’est usant, révoltant. »