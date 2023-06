Le festival Boojum et Dada revient pour une deuxième édition ce week-end à Vierves-sur-Viroin

Il est de retour ! Le festival Boojum et Dada revient ces 24 et 25 juin dans le village de Vierves-sur-Viroin. Un haut chariot sera dressé près du tilleul de la place de Vierves et deviendra un podium musical. Sur le kiosque, des groupes musicaux variés et étonnants se représenteront également. Un bus, le mur du château et d’autres lieux accueilleront des projections.

Dans le parc du château, une tente berbère proposera un bar à vin et des petites dégustations, ainsi que des moments paisibles dédiés à l’écriture ou le départ de balades. L’église abritera les œuvres picturales et photographiques ainsi qu’un concert lyrique.