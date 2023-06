Thierry Ardisson revient sur les mauvaises audiences du premier numéro d’«Hôtel du temps» avec Dalida: «Une des erreurs a été de présenter ça comme une interview»

Lire aussi Thierry Ardisson ressuscite Dalida dans «Hôtel du temps»: «Elle ne dit que des choses qu’elle a vraiment dites dans sa vie»

Mais comment justifier cette si faible audience ? Ciné-Télé-Revue a posé la question à Thierry Ardisson, et voici son explication : « Une des erreurs a été de présenter ça comme une interview. Même en aimant Ardisson et Dalida, 1h30 d’interview, ça fait beaucoup. En fait, c’est un biopic, un docu-fiction avec des archives, des saynètes, où on évoque l’enfance, la carrière, la mort de l’artiste… Ensuite, l’émission avait été diffusée un lundi soir, qui n’est pas du tout le bon jour pour ce genre de programme. La case pour ce type d’émission, c’est le vendredi soir sur France 3, qui est souvent consacré aux chanteurs disparus. » Cette fois-ci, c’est bien diffusé un vendredi. On espère pour lui que son émission consacrée à Coluche attirera davantage de téléspectateurs que celle dédiée à Dalida.