CBX Medical a mis en place un champ expérimental de cannabis à Lasne

CBX Medical est une entreprise belge, créée en 2019 par Flora Mer, Lionel Quataert et Jonathan Blondiau, trois passionnés, convaincus par les propriétés médicales du cannabis. Elle est spécialisée dans le développement et la distribution de produits médicaux, à base de certaines substances issues du cannabis. L’entreprise travaille en collaboration avec l’ULB pour mener des recherches sur la plante et ses bienfaits sur la santé.

Pour poursuivre ses recherches, CBX Medical reçoit un subside de 573.000€, étalé sur quatre ans de la part du Service Public de Wallonie. À ce stade, il s’agit du plus gros subside jamais octroyé en Belgique dans le cadre du développement de produits à base de cannabis, plante encore très controversée dans le pays.