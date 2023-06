Le championnat de Belgique d’Air Guitar est de retour: qualifications à Bruxelles le 24 juin

Le principe de l’Air Guitar consiste à mimer le geste que ferait un guitariste sur scène mais… sans la guitare. Une sorte de play-back instrumental. Et après 8 ans d’absence, le championnat de Belgique de cette discipline fait enfin son retour !

Pour cette édition 2023, la fédération belge donne rendez-vous à la brasserie de La Mule, à Schaerbeek, pour deux soirées délirantes. Dans un premier temps, le 24 juin, auront lieu les sélections et la demi-finale avec un concert de Romano Nervoso et VHS From Space. Dans un second temps, le 8 juillet, la finale prendra part avec notamment la prestation du Airband « La Mastairclasse » et « Grand Air’etoké ».