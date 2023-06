C’est le choc pour la maman d’Elodie en ouvrant ses volets pour la première fois depuis très longtemps: «Il y a du monde là-dedans!» (vidéos)

« Un essaim s'est installé chez ma maman », déclare Elodie, une Française, sur son compte Twitter. La photo parle d’elle-même : c’est une véritable colonie qui s’est implanté sur l’une des fenêtres de la maison.

« C'est une petite fenêtre qu'elle n'ouvre jamais, et le volet non plus », explique-t-elle. « Et de l'intérieur elle ne voyait rien parce qu'il y avait un portant à vêtements devant. »