Insolite à Saint-Symphorien: Alain devient Sabine quand il passe un coup de fil…

Alain Blondeau est habitué à multiplier les appels, notamment dans le cadre de sa profession d’assureur. « Le prénom d’une autre personne s’affiche sur les écrans des destinataires quand je sonne avec mon téléphone fixe », décrit le Symphorinois. « Je m’en suis rendu compte car une personne que j’ai voulu joindre en France m’a fait remarquer que je n’étais pas Sabine… J’ai fait des recherches et cette Sabine B. habite à Mons. »

« Contrarié »

Cette inversion ne provoque pas en soi de souci majeur mais Alain fait son maximum pour trouver une solution avec son opérateur. « Il y a une erreur et il faut la rectifier. Je suis surtout contrarié car j’ai du mal à joindre mon opérateur. On me répond et une fois que j’ai quelqu’un, on me dit que le problème vient d’un mauvais encodage du côté des destinataires. Or, c’est impossible car cela arrive à des gens à qui je téléphone pour la première fois. J’ai également sonné à Sabine B. Elle n’était pas au courant du problème. Elle a contacté son opérateur et tout est normal de son côté… »