Le tracteur John Deere de 1965, restauré par les élèves de l’école St-Joseph, trône sur un rond-point à Geer: «On a passé plus de 1.000 heures dessus!» (photos)

C’est avec beaucoup d’émotion que Jeannine Lepage, ses enfants et petits-enfants ont assisté à l’inauguration du giratoire situé rue Pont de Darion à Geer ce mardi soir. Il faut dire que le tracteur, qui trône désormais en son centre, a circulé dans la famille pendant plus de 50 ans.

Jeannine, ancienne propriétaire du tracteur, était présente ce mardi soir. - C.Q.

Jeannine, 85 ans, nous en racontait d’ailleurs l’histoire dans notre édition du 17 juin. « On a créé beaucoup de souvenirs avec cette machine agricole, nous explique-t-elle. J’allais traire mes vaches dessus et, pour mes noces d’or, mon époux et moi nous sommes rendus à la commune… à son bord. »