Carnet rose pour Maureen Louys: l’animatrice fait une annonce qui devrait faire craquer plus d’un parent

Devenue maman il y a un an et demi d’un petit garçon, Achille, Maureen Louys s’est retrouvée confrontée comme de nombreux parents aux différentes étapes qui marquent la vie d’un bébé en grandissant sans toujours avoir sous la main ce qu’il fallait ou ce qui lui plaisait vraiment. « Vers l’âge de 6 mois, Achille a commencé à avoir des dents et a bavé pas mal, un classique », se rappelle l’animatrice de « The Voice Belgique ». « Il était constamment trempé. Je lui mettais des bavoirs traditionnels, mais j’avais envie d’autre chose. Un petit foulard qui fasse plutôt accessoire mode que bavoir, quelque chose de plus pratique, à la fois imperméable et stylé. »

Il n’en fallait pas plus pour que notre maman, entrepreneuse dans l’âme, décide de créer elle-même les accessoires qu’elle désirait dans son atelier de confection à la maison, où elle a déjà aussi créé sa gamme d’accessoires pour chiens qu’elle vend depuis des années. « J’ai donc commencé par des foulards-bavoirs. J’adore le tissu en tetra jersey de coton, à la fois doux, gaufré et séchant rapidement. C’était la matière idéale pour mes créations. Les tons unis, comme le rose, le bleu, le kaki et le jaune, ajoutent une touche vive à chaque tenue. »